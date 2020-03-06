Путин обосновал необходимость укрепления суверенитета

Новые вызовы стали причиной того, что часть поправок в Конституцию отражает необходимость повышения суверенитета. Об этом заявил президент на встрече с лидерами фракций в Кремле.

Парламентарии отмечали важную роль решений, принятых на состоявшихся перед встречей российско-турецких переговорах, но Владимир Путин подчеркнул: хотя все, что происходит в мире, очень важно, нет ничего важнее того, что происходит в России.

"Что точно совершенно все наши граждане хотят и что нас всех объединяет - это наша страна, ее сегодняшний день и будущее. Все хотят, чтобы у нас общество было более справедливым, чтобы государство было сильным и чтобы оно занимало достойное место в мире. При всей разнице подходов к методам и способам достижения целей цели-то у нас общие", - заметил Путин и поблагодарил лидеров фракций за то, что в самые острые, даже судьбоносные моменты, они всегда находили в себе силы объединяться для достижения общих целей и решения общенациональных задач.

Появились новые вызовы, и часть поправок в Конституцию фиксирует необходимость укрепления суверенитета и закрепляет это в Основном законе. Но есть и новые возможности. "И то, чего вчера мы еще не могли делать в той же социальной сфере - обеспечить индексации пособий, пенсий и так далее - сегодня мы можем сделать, а значит обязаны, - подчеркнул президент. - А если это так, то будет правильно в Основном законе это и закрепить". "Все это в известной степени наше с вами общее достижение, выход на новые возможности. И для будущих поколений, не обязательно на 20 лет, может и на больше, может быть, на 50, это должно быть закреплено и должно исполняться и будущими поколениями тех, кто должен заниматься государственным строительством на разных уровнях", - заключил он.