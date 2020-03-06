Хрипун: Повышенная готовность Москвы - это меры предосторожности к распространению коронавируса

Новости

В Пензе заведующего травматологией осудили за смерть ребенка 12:58
В Кирове директора детского учреждения заподозрили в покупке диплома 12:41
В Томске придумали, как очистить воду от нефти с помощью губки для посуды 12:39
Видео: полисмены вытащили шофера из горящей кабины за миг до взрыва 12:22
Японскую печатную графику 70-х представят в городе на Неве 12:21
Китай ответил на предложение Трампа присоединиться к переговорам по разоружению 12:21
Медики рассказали о распространенных аминокислотах, провоцирующих инсульт 12:20
Вашье-Лаграв заменит Раджабова на шахматном турнире претендентов в РФ 12:19
"У нас, женщин, есть только два оружия". Какие? Тест к 8 Марта 12:15
Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны 12:10
Ярославский застройщик отправлен в колонию за обман дольщиков 12:06
В Канске мать-алиментщица пряталась от приставов под кроватью 12:06
В Ленобласти объявили в розыск мужчину с трупом в багажнике 12:00
В Москве задержан тренер-педофил 11:57
Строительство платного дублера МКАД планируют закончить к 2026 году 11:57
Госдума отменяет форум "Развитие парламентаризма" из-за коронавируса 11:56
Из Иванова отправятся прямые поезда в Крым 11:49
В Новосибирской области погиб чемпион мира по плаванию из Омска 11:40
Стало известно, сколько на 8 марта стоит завтрак в постель в городах РФ 11:34
На Урале стартовал полуфинал конкурса для учителей будущего 11:33
В Ангарске 13 школьников заразились кишечной инфекцией 11:32
Красноярский экономический форум перенесен на неопределенный срок 11:30
Путин назвал Терешкову настоящим героем 11:28
В Крыму объяснили отказ премьера Украины от слов о подаче воды в регион 11:28
В Донбассе заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского 11:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "РГ" - хорошо ли вы знаете сказку "Конек-Горбунок"
Тест "РГ" - хорошо ли вы знаете сказку "Конек-Горбунок"
"У нас, женщин, есть только два оружия". Тест к 8 Марта
"У нас, женщин, есть только два оружия". Тест к 8 Марта
Как сложилась жизнь медсестры и командира группы в Афганистане
Как сложилась жизнь медсестры и командира группы в Афганистане
06.03.2020 11:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Хрипун: Повышенная готовность Москвы - это меры предосторожности к распространению коронавируса

Текст: Любовь Проценко
Повышенная готовность Москвы - это прежде всего меры предосторожности к распространению коронавируса. Так объяснил руководитель департамента здравоохранение Москвы Алексей Хрипун появление накануне указа мэра города Сергея Собянина о повышенной готовности столицы для профилактики коронавируса радио "Эхо Москвы". Он подтвердил, что в столице по прежнему официально подтвержден лишь один заболевший. Но вирус, как показывается ситуация в мире, распространяется очень быстро, и Москва делает все, чтобы остановить его проникновение на свою территорию.
Фото: Пресс-центр департамента здравоохранения Москвы
В Москве введен режим повышенной готовности для профилактики коронавируса

К такому же разумному отношению городские власти призывают и москвичей. В частности, этим обоснован и совет всем вернувшимся из стран, где коронавирус уже распространился, установить для себя режим самоизоляции на 14 дней. Больничный на это время, как сообщала "РГ", может доставить домой курьер. Посидеть дома горожан призывают не потому, что у нас мало больниц, сказал Алексей Хрипун, отвечая на вопрос "Эхо Москвы", а потому что в городе 12 миллионов жителей и еще примерно столько же или даже больше приезжих и работающих в столице жителей Подмосковья. Конечно же, столько стационаров, сколько надо, чтобы уложить в них все это количество людей, у города нет, да это и не нужно. Но еще до проблемы с коронавирусом власти занялись модернизацией здравоохранения. Именно потому к началу вспышки опасной инфекции у Москвы оказалась полностью готовая суперсовременная больница на тысячу коек в Коммунарке. Именно туда в эти дни перевезли москвичей, находящихся под медицинским контролем из городской инфекционной больницы N 1, на условия в которой совершенно справедливо жаловались пациенты. Сама же эта больница находится в процессе реконструкции - там будет построен новый корпус в соответствии с новыми современными стандартами на 600 коек. Готов уже проект и в ближайшее время начнется строительство новой детской инфекционной больницы.

"Все предпринимаемые в городе меры направлены прежде всего на то, чтобы сохранить нормальную жизнь мегаполиса", - подчеркнул Алексей Хрипун.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Распространение коронавируса COVID-19 РГ-Фото

Главное сегодня

Лидеры фракций заверили Путина в поддержке его поправок в Конституцию
Китай ответил на предложение Трампа присоединиться к переговорам по разоружению
МИД РФ направил ноту протеста в Италию из-за дела биатлониста Логинова
Красноярский экономический форум перенесен на неопределенный срок
В Донбассе заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского
Коронавирус. Хроника распространения
Пять самых важных вопросов о мужском здоровье