Хрипун: Повышенная готовность Москвы - это меры предосторожности к распространению коронавируса

К такому же разумному отношению городские власти призывают и москвичей. В частности, этим обоснован и совет всем вернувшимся из стран, где коронавирус уже распространился, установить для себя режим самоизоляции на 14 дней. Больничный на это время, как сообщала "РГ", может доставить домой курьер. Посидеть дома горожан призывают не потому, что у нас мало больниц, сказал Алексей Хрипун, отвечая на вопрос "Эхо Москвы", а потому что в городе 12 миллионов жителей и еще примерно столько же или даже больше приезжих и работающих в столице жителей Подмосковья. Конечно же, столько стационаров, сколько надо, чтобы уложить в них все это количество людей, у города нет, да это и не нужно. Но еще до проблемы с коронавирусом власти занялись модернизацией здравоохранения. Именно потому к началу вспышки опасной инфекции у Москвы оказалась полностью готовая суперсовременная больница на тысячу коек в Коммунарке. Именно туда в эти дни перевезли москвичей, находящихся под медицинским контролем из городской инфекционной больницы N 1, на условия в которой совершенно справедливо жаловались пациенты. Сама же эта больница находится в процессе реконструкции - там будет построен новый корпус в соответствии с новыми современными стандартами на 600 коек. Готов уже проект и в ближайшее время начнется строительство новой детской инфекционной больницы.

"Все предпринимаемые в городе меры направлены прежде всего на то, чтобы сохранить нормальную жизнь мегаполиса", - подчеркнул Алексей Хрипун.