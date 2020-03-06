Появилось видео задержания похитителя девочки под Костромой

Следствие в Костромской области обнародовало видео задержания мужчины, подозреваемого в похищении маленькой дочери полицейского в городе Нея.

Как сообщает региональное Следственное управление СКР, задержать злоумышленника удалось накануне в результате серии оперативно-розыскных мероприятий.

Ведомство распространило видео, на котором запечатлено задержание и допрос темноволосого мужчины, одетого в красную куртку.

Напомним, уголовное дело по факту безвестного исчезновения 8-летней девочки в городе Нея Костромской области следователи возбудили после того, как родители обратились в полицию с заявлением о пропаже ребенка.

Вечером 4 марта второклассница вышла из нейской школы и зашла на работу к отцу, а затем направилась в сторону дома по улице Дорожной города Неи, однако к маме так и не вернулась.

Поиски ребенка продолжались всю ночь. В них участвовали следователи, полицейские, местные жители и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт". Пятого марта девочку обнаружили живой в доме у местного жителя и передали медикам. Девочка была сильно напугана. По данным СК, сейчас жизнь ребенка вне опасности. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства похищения ребенка.

Если вину подозреваемого докажут, ему грозит до 12 лет тюрьмы.