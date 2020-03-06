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06.03.2020 15:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

С 2021 года в Московском метрополитене снова появятся женщины-машинисты

Текст: Сергей Жуков
Фото: Аркадий Колыбалов
В будущем году после многолетнего перерыва женщины снова будут управлять поездами метро. Первая группа в Москве уже осваивает профессию машиниста. Обучение идет в учебно-производственном центре подземки на Варшавском шоссе.

Машинистами в столичном метро женщины работали с 1936 года. В Великую Отечественную войну по понятным причинам представительниц прекрасного пола в профессии было не меньше, чем мужчин. В начале 80-х женщин в кабину состава допускать перестали. Запрет тогда объяснили тяжелыми нагрузками. "Сегодня поезда стали комфортнее и в плане управления, и безопасности. Много автоматики, - объяснил мэр Москвы Сергей Собянин, общаясь с женщинами в учебно-производственном центре метро. - Учитывая огромную просьбу девчат, которые хотели стать машинистами, мы обратились в министерство транспорта, в министерство труда. Теперь с 1 января 2021 года женщинам можно работать машинистами электропоездов".

Фото: Группа компаний "Регионы"
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По его словам, 80% водителей столичных трамваев - женщины, около 60% водят электробусы. И вот скоро поведут электропоезда. Первые 25 женщин уже обучаются. На одно место, заметил мэр, претендовали пять человек. Образование кандидатов - от среднего до высшего, возраст - от 22 до 43 лет. Есть многодетные мамы и члены трудовых династий - жены и сестры машинистов метро. Требования жесткие. Прежде всего, к здоровью. Перед обучением женщины прошли психологическое тестирование - на работу возьмут только стрессоустойчивых. Особое внимание медкомиссия обращала на слух, сердце, показатели крови и зрение - оно должно быть стопроцентное.

Программа обучения такая же, как и мужчин. Сначала проходят двухнедельную практику в электродепо, затем отправляются в учебный центр, где кандидатов в машинисты знакомят с устройством вагонов, электрическим, механическим и пневматическим оборудованием. Занимаются на тренажерах с виртуальной и дополненной реальностью, отрабатывают нештатные ситуации. Обучение на машиниста длится порядка 9,5 месяцев. После этого еще нужно будет сдать экзамены.

В ближайшие пять лет столичный метрополитен может обучить и принять на работу 500 женщин-машинистов. Для них разработана специальная форма. Кстати, они смогут сами выбрать, в чем им удобнее управлять поездом: в юбке или брюках. Первые "женские" поезда, как ожидается, выйдут на Филевскую линию.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Фото

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