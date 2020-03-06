Стали известны новые подробности похищения ребенка под Костромой

Полиция и Следственный комитет в Костромской области раскрыли подробности громкого преступления с похищением ребенка, произошедшего на улицах города Неи.

Как рассказали в региональном УМВД, вечером 4 марта девочка зашла к отцу на работу, а затем направилась домой и пропала.

Встревоженные родители обзвонили знакомых и обратились за помощью в местный отдел полиции. На поиски второклассницы был поднят весь личный состав МО МВД России "Нейский", подключились добровольцы отряда "Лиза Алерт", ресурсный Центр поиска пропавших людей, областная служба спасения и местные жители. Поиски продолжались всю ночь, но результата не принесли.

На следующий день случайные свидетели рассказали, где в последний раз видели пропавшую. Полицейские вычислили, что в это время здесь проезжал одинокий местный житель, который работал вахтовым методом в Москве, а в Нее, возвращаясь с вахты, занимался частным извозом.

- Сотрудники полиции совместно со следователем следственного комитета проверили подозреваемого в его домовладении. В ходе обыска девочка была обнаружена в коробе дивана. Правоохранители оказали ей помощь и передали медицинским работникам для проведения более тщательного осмотра. Сопротивления при задержании подозреваемый не оказал, - рассказали в УМВД.

В региональном СУ СКР уточнили, что вечером 4 марта подозреваемый на автомашине двигался по городу. На обочине дороги он увидел девочку.

- Он остановил автомобиль и с применением физической силы затолкал ребенка в багажник, после чего с места преступления скрылся. В настоящее время следствием устанавливаются мотивы совершения мужчиной преступления в отношении ребенка, - пояснили в СК.

На месте преступления с подозреваемым провели следственные действия с использованием манекена. Мужчина показал, как он прятал украденную девочку в багажник.

Для помощи пострадавшей девочке в Нею приехала специалист-психолог Главного управления криминалистики Следственного комитета Российской Федерации.

Следователь подготовил ходатайство об аресте подозреваемого. В ближайшее время ему планируют предъявить обвинение в похищении ребенка. Наказание за это преступление может составить до 12 лет лишения свободы.