В Москве не пустят в школы приехавших из Италии и других стран

Руководителям образовательных и других учреждений, подведомственных департаменту образования Москвы, с 10 марта предписывается не допускать на занятия учеников и сотрудников, вернувшихся из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании и других стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции.

Соответствующий приказ подписал глава департамента образования столицы Исаак Калина. Документ предусматривает введение режима повышенной готовности по профилактике коронавируса в соответствии с указом, который вчера подписал мэр Сергей Собянин.

Из приказа следует, что к занятиям нельзя допускать в течение двух недель после возвращения из указанных стран. При этом руководители учреждений обязываются сообщать о возвращении учеников и сотрудников, месте и датах их пребывания на горячие линии департамента здравоохранения (+7(495)870-45-09) и департамента образования (+7(495)366-66-80).

Вернувшихся школьников должны перевести на дистанционное обучение, а всех родителей учащихся необходимо предупредить о введении режима повышенной готовности по всем каналам, включая родительские чаты, сказано в документе. Кроме того, у всех работников необходимо измерять температуру и отстранять от работы тех, у кого она повышена.

Если же из Роспотребнадзора поступит запрос, то необходимо предоставить всю информацию о контактах заболевшего коронавирусной инфекцией и обеспечить дезинфекцию помещений, где находился заболевший.

Напомним, в Москве сегодня стало известно о подтверждении пяти новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. До этого в городе был только один заболевший с подтверждённым диагнозом.