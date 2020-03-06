Авиарейсы с Сахалина до Саппоро временно приостановлены

Авиакомпания "Аврора", выполняющая регулярные рейсы по маршруту Южно-Сахалинск - Саппоро - Южно-Сахалинск, с 6 марта временно приостановила авиасообщение с Японией.

Пассажиры смогут изменить дату вылета или вернуть билеты.

Ранее сообщалось, что власти Сахалинской области, ранее заявившие о намерении прервать авиасообщение с японским островом Хоккайдо, отложили принятие окончательного решения на неопределенный срок.

29 февраля стало известно о вспышке на Хоккайдо коронавирусной инфекции. Тогда же власти соседнего с японским островом российского региона обратились в правительство РФ с просьбой ограничить регулярное транспортное сообщение с Хоккайдо с 5 марта до особого распоряжения.