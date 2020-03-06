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06.03.2020 08:37
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Авиасообщение между Сахалином и Хоккайдо не остановлено

Текст: Евгения Шерешевская

Власти Сахалинской области, ранее заявившее о намерении прервать авиасообщение с японским островом Хоккайдо, отложили принятие окончательного решения на неопределенный срок. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на представителя регионального правительства.

Фото: Сайт "Партнеры"
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29 февраля стало известно о вспышке на Хоккайдо коронавирусной инфекции. Тогда же власти соседнего с японским островом российского региона обратились в правительство РФ с просьбой ограничить регулярное транспортное сообщение с Хоккайдо с 5 марта до особого распоряжения.

Но ответ из Москвы пока не получен, поэтому самолеты из Южно-Сахалинска на Хоккайдо по-прежнему летают по понедельникам и четвергам.

Сейчас в префектуре Хоккайдо 66 инфицированных, на острове объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Справка "РГ"

Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в декабре 2019 года в Китайской Народной Республике. Число инфицированных здесь превысило 80 тысяч человек, более трех тысяч человек умерли, свыше 50 тысяч - выздоровели. Почти 15 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено за пределами КНР. Опасная инфекция распространилась более чем на 70 стран. Количество инфицированных в Японии - более 1050 человек, 12 умерли.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Общество Здоровье В мире Восточная Азия Япония Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Распространение коронавируса COVID-19

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