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06.03.2020 08:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии экс-депутату смягчен приговор по делу о "пьяном" ДТП

Текст: Владимир Таюрский

Якутский городской суд повторно рассмотрел дело о ДТП, совершенном бывшим депутатом парламента Якутии Николаев Румянцевым.

Управляя автомашиной, Румянцев, тогда еще депутат, 7 сентября 2017 года сбил сразу трех пешеходов. Один из них скончался на месте происшествия, двое были доставлены в больницу. Согласно экспертному заключению, в момент совершений ДТП водитель был пьян.

Якутский городской суд уже рассматривал это дело ранее, признал Румянцева виновным в совершении преступления и приговорил его к трем годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Однако Верховный суд РС(Я) этот приговор отменил.

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Как сообщается на сайте городского суда, при повторном рассмотрении дела "в качестве смягчающих наказание обстоятельств судом учтены частичное признание вины, оказание медицинской и иной помощи потерпевшим непосредственно после совершения преступления, добровольное возмещение материального и морального вреда, положительные характеристики, состояние здоровья, отсутствие судимости, привлечение к уголовной ответственности впервые, наличие грамоты, благодарности, нагрудного знака".

При этом отягчающие обстоятельства не установлены.

В итоге суд приговорил Николая Румянцева к двум годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Осужденный на два года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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