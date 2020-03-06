СК возбудил дело по факту гибели горняков на шахте в Коми

Следственный комитет Республики Коми возбудил уголовное дело по факту гибели двух горняков на шахте "Воркутинская". Дело возбуждено по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"РГ" уже писала о том, что рано утром в пятницу в забое произошел выброс метана. Там находились четверо горняков. Двое самостоятельно смогли выйти, а двое погибли.

В в региональном следственном ведомстве добавили, что проводятся следственные и процессуальные действия по установлению конкретных лиц, которые допустили нарушения требований правил безопасности. Специалисты работают на месте ЧП, допрашивают свидетелей.

Также свою проверку всех обстоятельств случившегося начала прокуратура Республики Коми.