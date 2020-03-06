В гостинице Петербурга задержали мужчину, сбежавшего с трупом в машине

В одном из петербургских отелей полицейские задержали мужчину, который несколько часов назад застрелил случайного знакомого и скрылся с его телом, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

Сейчас мужчина общается со следователями. Вопросов к нему много, в первую очередь непонятен мотив преступления.

Напомним, женщина попросила знакомого подвезти ее до поселка Яковлево Выборгского района. Но возле дома женщины дежурил бывший муж. Он напал на даму, а затем выстрелил в подвозившего ее парня. Тот умер на месте. Тогда мужчина бросил тело в багажник и уехал в неизвестном направлении.

А женщина немедленно обратилась в полицию.