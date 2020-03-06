Начальник УСБ полиции Кубани задержан по подозрению в крупной взятке

Именно на посту ДПС "Успенский и происходили все эти события. Фото: Владимир Аносов/РГ

По информации, которая опубликована сегодня на официальном сайт СКР, среди задержанных - "начальник Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Краснодарскому краю Дмитрий Фролов, начальник ГИБДД по Успенскому району Илья Макаренко, начальник отдела МВД России по Успенскому району Андрей Новиков". Также задержан "бывший начальник отделения № 6 (дислоцированного в Армавире) оперативно-розыскного отдела оперативно-розыскной части (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю Руслан Скопенко".

По данным следствия, все они подозреваются в совершении преступлений по статьям УК "Создание преступного сообщества" и "Получение взятки в особо крупном размере".

По данным следствия, "с 2016 по 2020 год вышеуказанные должностные лица, действуя в составе преступного сообщества, систематически получали в качестве взяток денежные средства" за совершение "заведомо незаконных действий" на стационарном посту ДПС "Успенский", расположенном на трассе "Кавказ" в Краснодарском крае.

"Деньги полицейские получали за непривлечение к ответственности лиц по выявленным уголовно-наказуемым деяниям и административным правонарушениям, - говорится в официальном пресс-релизе Следственного комитета России. - Также взятки брались за обеспечение беспрепятственного проезда через стационарный пост транспортных средств, незаконно перевозящих товары и спиртосодержащую продукцию".

По данным источников в правоохранительных органах региона, начальник Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Краснодарскому краю Дмитрий Фролов в рамках расследования уголовного дела был задержан 4 марта. Известно, что "следственные мероприятия проводились по месту его жительства и работы". Полицейского подозревают в получении в течение нескольких лет взяток на общую сумму более 54 миллионов рублей. При этом общую сумму взяток, которые получили все задержанные высокопоставленные полицейские, никто сейчас не берется назвать.

Стоит отметить, что "РГ" уже писала о начале расследования этого громкого уголовного дела. Уже тогда было понятно, что это дело обещает быть беспрецедентно громким не только в двух федеральных округах ЮФО и СКФО. Ведь речь идет о создании в полиции целого преступного сообщества.

Пост "Успенский" - один из немногих оставшихся на Кубани стационарных постов ДПС. Сейчас такие посты можно пересчитать по пальцам одной руки. Именно здесь заканчивается ЮФО и начинается СКФО. Пост "Успенский" расположен как раз на границе с соседним регионом - Ставропольским краем. Пост находится всего в 16 километрах от села Успенского - райцентра одноименного района. Это одна из кубанских окраин. От Краснодара до Успенского около 250 километров пути. Сразу за ним начинается федеральная трасса Р-217 "Кавказ", которая ведет во все северокавказские республики.

По словам очевидцев, массовые аресты в Успенском районе начались неожиданно в понедельник утром. Причем были задержаны не только сотрудники, дежурившие в тот момент на посту ДПС, но и те, кто находился в это время дома.Во избежание утечки информации расследование вели исключительно приезжие правоохранители.

На глазах родственников и соседей прибывшие из Москвы силовики в масках выводили задержанных на улицу, сажали в автомобили и увозили. Говорят, что в тот день всего было задержано около 30 человек. Всех допросили.

Как сообщили в Следственном комитете России, кроме уже названных высокопоставленных полицейских, ранее задержали их соучастников. В том числе это "командир отдельного взвода ДПС ГИБДД отдела МВД России по Успенскому району Сергей Бочкарев, подчиненные ему инспекторы указанного подразделения Максим Максимов, Дмитрий Плехов, Сиртаки Тосунов, Евгений Акимов, начальник ОЭБиПК отдела МВД России по Успенскому району Михаил Баканов, а также бывший старший оперуполномоченный по особо важным делам отделения № 6 (дислокация г. Армавир) оперативно-розыскного отдела оперативно-розыскной части (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю Роман Гриненко". На данный момент известно, что всем им, также Илье Макаренко, Андрею Новикову, Руслану Скопенко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.