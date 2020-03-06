Установлено имя стрелка Ил-2, упавшего в море у Новороссийска

Специалисты поисковой организации "Кубанский плацдарм" установили личность воздушного стрелка боевого штурмовика Ил-2, который рухнул в Черное море у берегов Новороссийска. Об этом сообщили в ассоциации поисковых отрядов "Кубаньпоиск".

Самолет времен Великой Отечественной войны был обнаружен в августе 2019 года в акватории Черного моря, у побережья между поселками Дюрсо и Сухая Щель. Машина без хвостовой части лежит на глубине 15 метров и перевернута.

Водолазы и члены Русского географического общества в ходе многочисленных погружений смогли определить номерные детали самолета: АМ 38Ф № 242329.

- Ил-2 под номером 2626 принадлежал 8-му гвардейскому авиационному полку, который, по всей видимости, базировался в Геленджике, - рассказал корреспонденту "РГ" заместитель руководителя организации "Кубаньпоиск" Александр Шепелев. - Самолет был сбит немецкими зенитками 21 сентября 1943 года при нанесении бомбово-штурмового удара по отступающим частям противника. Из архивных источников мы узнали, что пилот успел выпрыгнуть из кабины с парашютом - он не был приписан к самолету, поэтому его фамилия, к сожалению, не указана в документах.

Погибшим в составе экипажа штурмовика числится воздушный стрелок, 23-летний младший сержант Яков Приймак, уроженец села Гоничи Житомирской области Украинской ССР. Его останки в кабине не обнаружены.

Сейчас администрация города и министерство обороны РФ решают вопрос о поднятии затонувшего самолета.