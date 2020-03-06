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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму объяснили отказ премьера Украины от слов о подаче воды в регион

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Фактический отказ премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля от слов о готовности возобновить подачу воды в Крым являет собой традиционную для политики независимой Украины ситуацию. Об этом в комментарии "РГ" заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- Сегодня из уст украинских политиков, президента Владимира Зеленского (вспомнить хотя бы его некоторые предвыборные обещания) звучат здравые мысли, - отметил член Совфеда. - Потом на них оказывают мощнейшее давление украинские националисты в руководстве страны, и буквально сразу политики дезавуируют свои заявления, потому что, как оказывается, зависят от этих националистов.

По убеждению сенатора, такая ситуация стандартна для независимой Украины и имеет глубокие корни.

- Все ее президенты кроме Виктора Ющенко здравые вещи говорили в период избирательных кампаний, их выбирал народ Украины, - напомнил он. - После избрания они начинали обслуживать националистическую верхушку украинского сообщества, в основном выходцев с Западной Украины, и в результате отказывались от своих предвыборных обещаний.

Вице-спикер Госсовета Крыма Владимир Бобков в комментарии РИА Новости отметил, что вопрос поставки воды на полуостров - это предмет межгосударственных договоренностей между Украиной и Россией.

- Пока говорить, что произошел какой-то кардинальный прорыв, не стоит, - подчеркнул он. При этом Бобков признал, что даже три-четыре года назад было сложно  представить, чтобы "вообще кто-то заикнулся о поставках воды на уровне официальных лиц Украины".

Фото: Павлишак Алексей/ТАСС
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Ранее в эфире телеканала "1+1" Шмыгаль заявил, что украинская сторона должна подавать воду в Крым, поскольку это является "вопросом гуманитарной ответственности" перед крымчанами.

Однако позже на своей странице в Facebook уточнил, что у его государства нет "технической возможности" подавать воду в Крым до "возвращения полуострова в состав Украины".

- По техническим причинам разделить воду, которая пойдет людям, и воду, которая пойдет на военные базы, невозможно, - пояснил он.

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