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Рубрика: В мире

Сенатор Элизабет Уоррен вышла из президентской гонки в США

Фото: AP Photo/Sue Ogrocki Фото: AP Photo/Sue Ogrocki
Фото: AP Photo/Sue Ogrocki

Сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен вышла в четверг из президентской гонки в США. Такое решение она приняла после неудачных результатов праймериз в минувший вторник.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
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Выступая перед журналистами, сенатор пообещала продолжать политическую борьбу за интересы трудящихся, подчеркнув, что это является смыслом всей ее жизни, пишет ТАСС. При этом Уоррен отказалась сообщить, кого из претендентов в президенты США от Демократической партии она намерена поддержать.

Выход Уоррен из президентской гонки уже прокомментировал президент США Дональд Трамп. По его мнению, она это сделала слишком поздно, так как прими Уоррен такое решение тремя днями ранее, сенатор-демократ от Вермонта Берни Сандерс набрал бы больше голосов в "супервторник" в США. "Ее участие стоило Сандерсу Массачусетса, Миннесоты и Техаса, вероятно, это стоило ему выдвижения", - написал Трамп в Twitter.

Напомним, ранее из гонки выбыл экс-мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг. Продолжают участие бывший вице-президент Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс и член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард.

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