Новости

Трамп предложит России и КНР новую инициативу по контролю над вооружениями 01:41
В Москве найдена мертвой 18-летняя шахматистка 00:11
В "Сбербанке онлайн" теперь можно инвестировать в ПИФы 05.03.2020
Анастасия Ракова: Ситуация по коронавирусу в Москве остается стабильной 05.03.2020
В "Яндексе" рассказали о мерах для защиты от коронавируса 05.03.2020
HBO выпустит сериал по игре The Last of Us от создателя "Чернобыля" 05.03.2020
Первый женский морской экипаж сформирован в ВМФ России 05.03.2020
Путин расскажет Асаду о переговорах с Эрдоганом 05.03.2020
Русская гуманитарная миссия укрепляет позиции России на Балканах 05.03.2020
Херрман выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Чехии 05.03.2020
Медведев прибыл в Казахстан, где обсудит сотрудничество в сфере безопасности 05.03.2020
"Салават Юлаев" вышел вперед в серии против "Авангарда" 05.03.2020
Белоусов сообщил о решении не проводить ПМЭФ-2020 05.03.2020
В Британии впервые скончался пациент с коронавирусом 05.03.2020
ФНС: В РФ зарегистрировались более полумиллиона самозанятых 05.03.2020
Светлана Слепцова подала апелляцию на двухлетнюю дисквалификацию 05.03.2020
В ТиНАО устраняют последствия слива керосина в пруд 05.03.2020
Синоптик пообещал россиянам "малиновое" лето 05.03.2020
В Одессе прихожане и священники ПЦУ и Киевского патриарха устроили драку 05.03.2020
Путин поручил ограничить использование участков с останками погибших воинов 05.03.2020
Названы любимые фильмы российских женщин 05.03.2020
Опыты на мышах показали эффективность детских прививок против рака 05.03.2020
У бывшего футболиста сборной Дании диагностировали коронавирус 05.03.2020
В Кировской области экстренно приземлился вертолет санавиации 05.03.2020
Путин поручил заняться инвентаризацией налоговых льгот 05.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
06.03.2020 01:41
Рубрика: В мире

Трамп предложит России и КНР новую инициативу по контролю над вооружениями

Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta
Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Президент США Дональд Трамп намерен предложить России и Китаю новую инициативу в области контроля над вооружениями. Об этом говорится в послании американского лидера участникам проходящей в штаб-квартире ООН конференции по случаю 50-й годовщины вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Лавров рассказал об угрозе ядерной войны

В письме, которое озвучил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд, Трамп анонсирует смелую трехстороннюю инициативу, которая позволит избежать дорогостоящей гонки ядерных вооружений и начать совместную работу для продвижения "к более безопасному и процветающему будущему для всех", - цитирует ТАСС.

Хозяин Белого дома также отметил в заявлении, что ДНЯО отвечает интересам всех государств, которые стремятся к миру. Нераспространение ядерного оружия жизненно важно для обеспечения региональной безопасности, подчеркнул Трамп.

Ранее президент США уже неоднократно заявлял, что Вашингтон предлагает разработать некое трехстороннее ядерное соглашение между Соединенными Штатами, Россией и КНР. При этом Пекин негативно относится к данному предложению. В середине февраля советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил о том, что США хотят обсудить с Россией условия продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) за закрытыми дверями. Кроме того, Вашингтон рассчитывает на серьезное обсуждение сокращений ядерных запасов с Москвой и Пекином.

В мире США В мире Восточная Азия Китай Россия и США

Главное сегодня

Путин: Голосование по Конституции нужно провести по самым высоким стандартам
Трамп предложит России и КНР новую инициативу по контролю над вооружениями
Белоусов сообщил о решении не проводить ПМЭФ-2020
Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Германия передаст России данные о советских военнопленных
Эксперт: Анкара открыто использует миграционный кризис в своих интересах