Трамп предложит России и КНР новую инициативу по контролю над вооружениями

Президент США Дональд Трамп намерен предложить России и Китаю новую инициативу в области контроля над вооружениями. Об этом говорится в послании американского лидера участникам проходящей в штаб-квартире ООН конференции по случаю 50-й годовщины вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

В письме, которое озвучил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд, Трамп анонсирует смелую трехстороннюю инициативу, которая позволит избежать дорогостоящей гонки ядерных вооружений и начать совместную работу для продвижения "к более безопасному и процветающему будущему для всех", - цитирует ТАСС.

Хозяин Белого дома также отметил в заявлении, что ДНЯО отвечает интересам всех государств, которые стремятся к миру. Нераспространение ядерного оружия жизненно важно для обеспечения региональной безопасности, подчеркнул Трамп.

Ранее президент США уже неоднократно заявлял, что Вашингтон предлагает разработать некое трехстороннее ядерное соглашение между Соединенными Штатами, Россией и КНР. При этом Пекин негативно относится к данному предложению. В середине февраля советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил о том, что США хотят обсудить с Россией условия продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) за закрытыми дверями. Кроме того, Вашингтон рассчитывает на серьезное обсуждение сокращений ядерных запасов с Москвой и Пекином.