В Минске пройдет самый красивый и женственный забег

Подтвердить в очередной раз женственность и красоту легкой атлетики предлагают организаторы забега Beauty Run в Международный женский день, 8 марта, в белорусской столице, сообщили в федерации легкой атлетики РБ. В районе главного корпуса национального университета - БГУ - будет дан старт для пяти тысяч участниц из 85 городов Беларуси, России, Украины, Венгрии, Израиля, Швеции.

Правда, у лучшей половины человечества и в этот день будет возможность выбора. Они смогут пробежать либо два, либо пять километров. Победительницы на каждой из дистанций получат сувениры от организаторов, а также денежные призы и подарки. Кроме того, каждая финишировавшая спортсменка получит медаль и цветы, сообщают информационные порталы.

Не останутся без призов и болельщики. Их поощрят экстравагантные, национальные и эффектные костюмы, приятные сувениры и культурная программа.