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06.03.2020 12:30
Рубрика: Происшествия

В МВД рассказали о новом способе хищения денег клиентов банков

Текст: Иван Петров
В полиции рассказали об одном из новых способов хищения средств банковских клиентов. Для этого создается сайт, главная страница которого скопирована с настоящей интернет-страницы банка. Затем с пользователей, зашедших на такой сайт, мошенники выманивают информацию, необходимую им для опустошения их счетов.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

"Новым способом хищения средств с банковских счетов является создание и использование зеркального сайта банка, - цитирует ТАСС пресс-центр МВД России. - Подобный способ возможен в том случае, когда потерпевший пользуется личным кабинетом на сайте банка".

Отмечается, что преступники создают сайт, адрес которого и внешнее оформление страниц примерно совпадает с аналогичными данными официального сайта банка. "Если человек при входе на сайт своего банка не использует сохраненную ссылку, а набирает название банка в поисковой системе, то ему обычно предлагается несколько вариантов. Если он попадет на зеркальный сайт, то вводимыми данными для входа в личный кабинет могут воспользоваться злоумышленники, зайдя впоследствии на настоящий сайт от имени потерпевшего", - пояснили в полиции суть мошеннической схемы.

Фото: iStock
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После преступники переводят деньги со счета потерпевшего из личного кабинета или подключая к его счету услугу "мобильный банк" на своем номере.

Основным признаком того, что клиент зашел на поддельный сайт банка, пояснили в МВД, является то, что после ввода логина и пароля на странице появляется надпись о техническом обслуживании сайта и просьба обратиться на сайт позднее.

Кроме того на телефон не поступает смс от банка о входе в личный кабинет, когда такая форма оповещения предусмотрена.

"В указанных случаях необходимо незамедлительно обратиться в банк по телефону "горячей линии" и заблокировать счет. Разблокировать его со сменой пароля можно будет при личном обращении в отделение банка с паспортом и картой", - пояснили в МВД.

По данным полиции, число хищений денег со счетов клиентов банков в России ежегодно возрастает. Подобные мошенничества можно разделить на два типа. Первый - посредством методов социальной инженерии, когда не требуется специальных знаний и технических средств (клиент банка сам выдает мошенникам необходимую информацию). Второй - посредством тайного заражения смартфона или компьютера вредоносным программным обеспечением, которое затем тайно собирает информацию о подключенных услугах дистанционного банковского обслуживания и по команде преступника списывает денежные средства.

Ранее сообщалось, что в 2019 году в стране было совершено почти 300 тысяч так называемых IT-преступлений (с использованием различных информационных технологий). Оказалось, что этот показатель продемонстрировал чудовищную динамику - в 2018 году кибермошенничеств было совершено на 68,5 процента меньше.

Происшествия Преступления Криминал

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