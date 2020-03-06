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Рубрика: Происшествия

В МВД сообщили о росте числа поддельных банковских карт в России

В России в полтора раза чаще стали подделывать банковские карты. Такие данные за 2019 год сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Фото: iStock
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Количество преступлений, квалифицированных по статье "Мошенничество", в прошлом году увеличилось на 14% и составило 219 тысяч. В том числе, уточняет ведомство, подделки банковских карт увеличились на 57,2%, печатей и штампов - на 15,3%, в сфере автострахования - на 26,7%, сообщает РИА Новости.

Специалисты обращают внимание на тенденцию постепенного перемещения преступлений в сферу мошенничества, составляющего 10,8% от общего числа совершенных в стране противоправных деяний. При этом более половины от всех совершенных мошенничеств составляют преступления с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Ранее сообщалось, что мошенники стали чаще списывать с бонусных карт россиян накопленные баллы. Хакеры взламывают личный кабинет человека, а затем расплачивается его бонусами за свои покупки. В прошлом году количество таких незаконных операций возросло в несколько раз.

Происшествия Преступления Экономика Финансы Правительство МВД

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