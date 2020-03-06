В России разработали прибор для моментального анализа качества бензина

В Казани начался выпуск приборов для экспресс-контроля качества топлива. Спектрорефрактометр, разработанный в холдинге "Швабе", позволит за одну минуту определять основные эксплуатационные характеристики дизельного топлива, бензина и керосина.

Как сообщает ТАСС, применять устройство автомобилисты могут самостоятельно, так как проведение измерений не требует специальных навыков. С помощью идентификационной карты или запрограммированного смартфона можно определить октановое число бензина и морозоустойчивость солярки.

Для специалистов ценность будет представлять информация о доле ароматики, цетановом числе, высоте некоптящего пламени и нагарном факторе керосина.

Предполагается, что основными покупателями спектрорефрактометра станут центры независимой технической экспертизы транспортных средств. Для обычных автомобилистов покупка аппарата стоимостью 60 тысяч рублей скорее всего представлять интереса не будет.

Напомним, что в марте прошлого года Минпромторг РФ подготовил изменения в правила продажи бензина и дизельного топлива. Они предусматривают, что на АЗС обязаны предъявлять по требованию потребителя заверенную руководством копию документа о качестве топлива. В нем должно содержаться наименование изготовителя, поставщика, указание на дату и объем поставки ГСМ. Информация о наименовании, марке горючего должна быть в кассовых чеках на заправочных колонках.