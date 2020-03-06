В Ростуризме сориентировали россиян на путешествия внутри страны

Путешествия по России могут стать хорошим вариантом отдыха этой весной: в южных регионах уже тепло, а ограничений на поездки внутри страны нет, отметили в Ростуризме.

Россиянам рекомендовали обратить внимание на внутренние направления также исходя из привлекательных цен.

"Впереди еще вся весна, и сейчас на рынке есть интересные предложения по соотношению цена-качество, например, на Юге России - в Краснодарском крае, Крыму и Ставропольском крае, где уже тепло и комфортно", - приводит пресс-служба Ростуризма слова главы ведомства Зарина Догузовой.

Тем туристам, которые заинтересованы в культурно-познавательном отдыхе, Зарина Догузова рекомендовала обратить внимание на Москву, Санкт-Петербург, города Золотого Кольца, а также Казань и Нижний Новгород. Сейчас у туристов есть возможность воспользоваться доступными ценами, отметила она.

Как подчеркнули в Ростуризме, на данный момент отсутствуют какие-либо ограничения на путешествия по России, как для организованных, так и самостоятельных туристов.

За рубежом в ряде стран на фоне распространения нового коронавируса вводятся ограничения на перемещение туристов, закрываются для посещения туристские объекты, также в некоторых городах действует режим карантина. В частности, такие меры применяются в Китае, откуда началось распространение инфекции, в Италии.

Россия временно ограничила авиасообщение с Китаем, Южной Кореей и Ираном. Ростуризм рекомендовал туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в Китай, Италию, Иран и Южную Корею. Кроме того россиянам рекомендовано воздержаться от поездок на остров Хоккайдо в Японии.