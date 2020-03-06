Ростуризм рекомендовал россиянам не ездить на Хоккайдо

Ростуризм рекомендовал российским туристам без крайней необходимости не посещать остров Хоккайдо в Японии из-за распространения коронавируса.

"В силу нарастающего распространения новой коронавирусной инфекции в японской префектуре Хоккайдо и сохраняющейся там чрезвычайной ситуации, объявленной местными властями, рекомендуем российским гражданам временно воздержаться от посещения данного региона Японии без крайней необходимости", - говорится в сообщении ведомства.

Туроператорам и турагентам предписано информировать туристов, планирующих поездки на Хоккайдо, о возможном риске заражения. Рекомендуется предлагать альтернативные более благополучные в эпидемиологическом отношении страны.

Ростуризм продолжает следить за сложившейся ситуацией и будет оперативно доводить дополнительную информацию до туроператоров, турагентов и туристов, отметили в ведомстве.

Хоккайдо является самым северным из японских островов. Здесь зафиксировано около 80 случаев заражения коронавирусом. Трое заболевших умерло. В целом в Японии коронавирусом заразились более тысячи человек.

Всего в мире сейчас заражено коронавирусом более 98 тысяч человек. Умерло 3,4 тысячи человек, более 55,4 тысячи человек вылечились.

Распространение инфекции началось в декабре прошлого года в Китае, в городе Ухань. Россия сократила авиасообщение с КНР, прекращена продажа туров в Китай.