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06.03.2020 13:17
Рубрика: Власть

В сирийском Идлибе уже более половины суток не ведутся боевые действия

Текст: Юрий Гаврилов
Уже более половины суток в сирийском Идлибе не ведутся боевые действия. Об их прекращении с нуля часов 6 марта на переговорах в Москве в минувший четверг договорились президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По сообщению корреспондентов, работающих в этой зоне деэскалации в Сирии, перестрелок там сейчас не слышно. А ведь еще день назад в Идлибе шли настоящие бои. По данным российского миротворческого Центра, с 4 по 5 марта там были зафиксированы полтора десятка случаев ведения огня.

Главный вопрос теперь - как долго продлится перемирие? И смогли ли власти Анкары убедить окопавшихся в зоне деэскалации террористов больше не применять оружие против правительственных войск? А заодно остановить проводимую в Идлибе турецкими военными операцию "Весенний щит", в результате которой понесли потери как войска Эрдогана, так и армия Асада.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Первые результаты выполнения этих договоренностей могут стать известными уже в пятницу вечером, когда наш миротворческий центр распространит ежедневный бюллетень о ситуации в Сирии. Какие-то сведения об итогах первого дня перемирия в зоне деэскалации, быть может, обнародует на брифинге руководитель нашего Центра или о них расскажут в Минобороны РФ.

Напомним, согласно договоренностям между Путиным и Эрдоганом, о которых после их встречи рассказал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, с 6 марта по существующей линии соприкосновения в Идлибской зоне деэскалации не только прекращаются все боевые действия. Кроме того, решено создать коридор безопасности шириной 6 километров к северу и 6 километров к югу от трассы М4, соединяющей сирийский город Латакия с иракской границей. А с 15 марта начнется совместное российско-турецкое патрулирование этой дороги от Трумба до населенного пункта Айн эль-Хабр.

Между тем, накануне наш миротворческий Центр сообщил, что в Сирии продолжается совместное патрулирование российских и турецких военных. Очередной такой рейд они провели по маршруту Камишлия - Шейрек - Деллик - Таврат - Касра - Арада-Кебира - Касра - Таврат - Деллик - Шейрек - Камишлия в провинции Хасеке.

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