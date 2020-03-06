В Steam вышла пародия на Death Stranding, ее можно скачать бесплатно

Разработчик, скрывающийся в Сети под ником Pugscape, не смог дождаться выхода на ПК игры Death Stranding и решил сделать свою версию симулятора курьера с ходьбой и посылками.

Название проект получил соответствующее - Walking Simulator. По сюжету коронавирус и третья мировая война уничтожили цивилизацию. Геймерам отведена роль последнего выжившего почтальона, который должен доставлять грузы из пункта А в пункт Б ради спасения человечества. Игрокам предстоит бороться с непогодой и гравитацией, а также прокладывать сложные маршруты по пересеченной местности.

Денег за такую интерактивную шутку автор не просит - добавить в библиотеку Steam и играть в Walking Simulator можно абсолютно бесплатно.