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В Steam вышла пародия на Death Stranding, ее можно скачать бесплатно

Текст:   Богдан Бобров
06.03.2020,  
13:31
Фото: YouTube Фото: YouTube
Фото: YouTube

Разработчик, скрывающийся в Сети под ником Pugscape, не смог дождаться выхода на ПК игры Death Stranding и решил сделать свою версию симулятора курьера с ходьбой и посылками.

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Название проект получил соответствующее - Walking Simulator. По сюжету коронавирус и третья мировая война уничтожили цивилизацию. Геймерам отведена роль последнего выжившего почтальона, который должен доставлять грузы из пункта А в пункт Б ради спасения человечества. Игрокам предстоит бороться с непогодой и гравитацией, а также прокладывать сложные маршруты по пересеченной местности.

Денег за такую интерактивную шутку автор не просит - добавить в библиотеку Steam и играть в Walking Simulator можно абсолютно бесплатно.

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