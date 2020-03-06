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06.03.2020 12:22
Рубрика: Видео

Видео: полисмены вытащили шофера из горящей кабины за миг до взрыва

Текст: Вадим Давыденко

"Успеть за полсекунды до катастрофы" - такое случается не только в голливудских блокбастерах, где главный герой перерезает нужный провод на взрывном устройстве за секунду до вселенского апокалипсиса и выпрыгивает из летящей в пропасть машины за метр до обрыва. Такое, оказываются, могут и обычные люди, те же спасатели или полицейские из провинциальных городков.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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В американском Бриджуотере (штат Нью-Джерси) на шоссе загорелась попавшая в ДТП фура. Двое проезжавших мимо патрульных синхронно бросились на помощь шоферу, оглушенному и потерявшему ориентацию при столкновении. Сам бы пожилой мужчина выбирался бы из кабины еще минуту, а счет шел уже на доли секунды.

Без церемоний полисмены выдернули его за руки на асфальт и буквально волоком оттащили от машины. В этот миг и прогремел взрыв.

Нам остается лишь поблагодарить двух героев за мужество, проявленное в экстренной ситуации, и за непрерывно работающий на плече одного из полисменов видеорегистратор. Снятое видео, даже с учетом тряски и проблем со звуком, достойно кинонаграды в жанре "экшн".

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