Видео: Toyota с полным салоном воды плывет по затопленному району

Обрушившиеся на Ближний Восток ливни и паводки застали местных жителей врасплох. Экстренные службы сообщают о жертвах наводнения в Иордании, а в Ираке, Саудовской Аравии и Кувейте серьезный ущерб нанесен городской инфраструктуре и транспорту. Вода уносила припаркованные легковушки и грузовики, и спасателям не всегда удается вытащить из салонов людей.

Это снятое в Кувейте видео показывает, как слабо местные жители представляют себе размах стихии, с которой столкнулись. Владелец Toyota ведет машину на глубине не менее метра и, похоже, не понимает, что заливающая салон вода вот-вот вырубит его электрику и заглушит двигатель. А потом потерявшую скорость машину потащит течение...

Мутная вода хлещет со всех сторон - из-под руля, даже из бардачка, но водитель упорно давит на газ и верит в свою удачу. Чем закончился его рискованный заезд, - вернее, заплыв - по короткому ролику представить сложно.