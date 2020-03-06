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06.03.2020 14:00
Рубрика: Российский автопром

"Волгу", которая 32 года простояла в гараже, продают за миллион рублей

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.auto.ru Фото: www.auto.ru
Фото: www.auto.ru

На портале Auto.ru продают уникальный ГАЗ-2410 "Волга" 1988 года выпуска. Белый седан из Челябинска оценивается без малого в 1 000 000 рублей.

"Волга" со скромным пробегом в 1 638 километров с момента приобретения простояла в гараже 32 года и ни разу не выезжала. Кузов ГАЗ-2410 имеет оригинальный внешний вид, родную краску, при этом отсутствуют очаги коррозии и повреждения, а все хромированные элементы до сих пор блестят.

Седан с завода полностью обработан мастикой и антикоррозийным покрытием. Автомобиль также "обут" в заводскую резину с колпаками, присутствуют пломбы, комплект инструментов, запасное колесо и колпаки.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Судя по описанию к объявлению, ГАЗ-2410 не прошел даже первое техническое обслуживание. Все документы и сервисные книжки на руках у владельца. Машина на ходу, не требует ремонта и полностью готова к эксплуатации.

"Волга" с индексом -2410 оснащается карбюраторным 2,5-литровым "атмосферником" ЗМЗ-4021.10 мощностью 100 л.с. Двигатель агрегатируется четырехступенчатой механической коробкой передач.

Напомним, ГАЗ-2410 является модернизированной версией ГАЗ-24. Среднеразмерный седан выпускался в период с 1985 по 1992 годы. Всего с конвейера Горьковского автозавода сошло 417 481 экземпляров различных модификаций данной модели.

Фото: www.auto.ru
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#ГАЗ