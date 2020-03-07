Более 62 млрд рублей выделено на единовременные выплаты ветеранам

62,9 миллиарда рублей правительство выделило из своего резервного фонда на единовременные выплаты ветеранам в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
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Выплата в размере 75 тысяч рублей полагается ветеранам и инвалидам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, вдовам и вдовцам военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией; вдовам умерших инвалидов и участников войны.
По 50 тысяч рублей выдадут ветеранам Великой Отечественной войны из числа тружеников тыла, бывшим совершеннолетним узникам фашизма.
Выплаты получат в общей сложности более 1,14 миллиона граждан.