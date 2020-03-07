Более 62 млрд рублей выделено на единовременные выплаты ветеранам

Выплата в размере 75 тысяч рублей полагается ветеранам и инвалидам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, вдовам и вдовцам военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией; вдовам умерших инвалидов и участников войны.

По 50 тысяч рублей выдадут ветеранам Великой Отечественной войны из числа тружеников тыла, бывшим совершеннолетним узникам фашизма.

Выплаты получат в общей сложности более 1,14 миллиона граждан.