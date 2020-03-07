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07.03.2020 10:27
Рубрика: Спорт

Европейская конфедерация волейбола не перенесла матч "Динамо" из Италии

Текст: Максим Домчев

Руководство Европейской конфедерации волейбола, несмотря на вспышку коронавируса в Италии, не стала отменять или переносить матч женского Кубка CEV между итальянским клубом "Бусто-Арсицио" и казанским "Динамо". Игра пройдет 11 марта без зрителей.

Этот матч 1/4 финала турнира должен был состояться 4 марта в одноименном городе в административной области Ломбардия на севере Италии, где правительством страны были введены ограничения из-за коронавируса. Сначала CEV отменила матч, после чего российский клуб попросил провести его на нейтральной территории.

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Как сообщает сайт организации, в итоге было принято решение, что матч все же пройдет 11 марта в Бусто-Арсицио за закрытыми дверями. Данное решение выглядит странно, учитывая, что ряд матчей Лиги чемпионов был перенесен в Словению. При этом в мужском Кубке Вызова итальянский "Милан" оба матча провел в Эстонии с командой "Сааремаа".

Казанское "Динамо" первый матч выиграло со счетом 3:0 и имеет хорошие шансы пройти дальше. Только вот поездка на север Италии помимо риска заражения таит в себе и другую проблему. Согласно распоряжению Роспотребнадзора, поездка в Италию грозит российской команде двухнедельным карантином. И здесь парой перенесенных матчей никак не обойдешься.

Спорт Волейбол Распространение коронавируса COVID-19

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