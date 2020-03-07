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07.03.2020 19:09
Рубрика: Спорт

Гол Комличенко принес "Динамо" победу над "Тамбовом"

Текст: Максим Домчев

"Динамо" в матче 21-го тура на своем поле принимало "Тамбов". Команда Кирилла Новикова после поражения от "Спартака" рассчитывала набрать три очка. Наставник бело-голубых выпустил в стартовом составе Николая Комличенко, который против красно-белых дважды был близок к голу.

Фото: Михаил Синицын
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И ставка себя оправдала. На 34-й минуте кандидат в сборную России вывел "Динамо" вперед. Этот гол стал первым для него за новый клуб, в который он перешел из чешской "Млады Болеслав" нынешней зимой.

Счет в итоге до конца встречи так и не изменился - 1:0. "Динамо" победило и набрало 27 очков. Команда занимает седьмое место в таблице. "Тамбов" пока располагается на 12-й позиции, набрав 21 очко.

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