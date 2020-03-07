Госдеп США подтвердил присутствие россиян на карантинном лайнере Grand Princess

Госдепартамент США официально подтвердил, что на борту круизного лайнера Grand Princess, который из-за коронавируса сейчас находится на карантине у берегов Калифорнии, присутствуют четверо граждан России. Об этом сообщило посольство РФ в США в Facebook.

Дипломаты отметили, что следят за судьбой соотечественников, а также находятся в контакте с представителями компетентных органов. "Рассчитываем на содействие американских коллег по установлению прямой связи с российскими гражданами", - говорится в сообщении диппредставительства.

Напомним, лайнеру Grand Princess, следовавшему по маршруту Хило (штат Гавайи) - Энсенада (Мексика), было приказано вернуться в порт Сан-Франциско после того, как один из пассажиров скончался в результате болезни, вызванной новым коронавирусом. Накануне медики подтвердили заражение новым коронавирусом у 21 человека на борту судна.