Коронавирус обнаружен у 21 человека с лайнера Grand Princess у берегов США

Медики подтвердили заражение новым коронавирусом у 21 человека с круизного лайнера Grand Princess, на борту которого находятся и четверо граждан России. Об этом в пятницу сообщил вице-президент США Майкл Пенс.

Он уточнил, что инфицированы 19 членов экипажа и два пассажира. Еще 24 теста показали отрицательный результат, а один оказался неопределенным, пишет ТАСС. Лайнер сейчас находится на карантине у берегов штата Калифорния. Накануне в пресс-службе компании Princess Cruises, являющейся оператором судна, сообщили, что присутствующие на борту четверо россиян являются членами экипажа, среди пассажиров граждан РФ нет.

Grand Princess, следовавшему по маршруту Хило (штат Гавайи) - Энсенада (Мексика), было приказано вернуться в порт Сан-Франциско после того, как один из пассажиров, находившийся на борту судна с 11 по 21 февраля, скончался в результате болезни, вызванной новым коронавирусом.