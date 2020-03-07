Как понять, что пора срочно менять ремень ГРМ

На большинстве же современных двигателей сценарий моторной катастрофы следующий. После обрыва ремня ГРМ распредвал перестает вращаться, и клапана останавливаются в одном положении. Коленвал между тем продолжает вращаться по инерции, и поршни "встречаются" с клапанами. Деформироваться или разрушиться могут также элементы распредвала, головка блока цилиндров, шатунная группа, поршни и другое. Как вы понимаете, ремонт силового агрегата после такого сценария выльется в копеечку.
Срок службы ремня ГРМ в зависимости от модели варьируется от 50 до 100 тыс. км (точные данные указаны в сервисной книжке автомобиля), но ориентироваться на эти цифры во всех случаях нельзя. Случается, к примеру, что у автомобиля небольшой пробег, но самому ремню больше пяти лет. К этому сроку эта деталь почти наверняка будет изношена из-за естественного старения резины.
Не менее часто на срок службы ремня влияет его неправильная установка и внешние воздействия. Скажем, достаточно частая причина преждевременной кончины ремня - попадание под него грязи или ошметков ранее оборвавшихся ремней генератора и компрессора кондиционера, но даже чаще - пролив масла из потекших сальников распредвала, равно как охлаждающая жидкость из потекшей помпы.
Одна из возможных причин обрыва ремня ГРМ - низкое качество изделия. Отсюда вывод - не покупайте такие детали на рынке "по дешевке". Однако более частая причина проблем с ГРМ - подтеки или посторонние элементы под ремнем, равно как сильный износ, перетяжка или недостаточное натяжение ремня.
Эти явления рано или поздно приведут если не к обрыву, то к так называемым проскальзываниям - ремень перескочит на несколько зубьев на шкиве коленвала или распредвала. Двигатель в этом случае может начать работать с перебоями или даже заглохнуть. К обрыву могут привести резкие нагрузки на ремень, например, если машина часто заводится "с толкача".
С учетом вышесказанного, следует регулярно осматривать подкапотное пространство на предмет подтеков. Заметив свежее пятно в районе крышки ремня ГРМ, бейте тревогу.
Ведь даже незначительное количество масла или тосола способно создать условия, чтобы ремень ГРМ проскользнул. Если видимых следов масла или тосола не наблюдается, а двигатель работает с перебоями (не выходит на высокие обороты, плохо заводится, глохнет) следует снять крышку ремня ГРМ и убедиться в соответствии установленных меток ГРМ коленвала и распредвала.
Идеальным вариантом было бы осмотреть ремень на предмет потертостей, трещин и надрывов самостоятельно. Однако сделать это оперативно не всегда возможно, поскольку доступ к детали, как правило, затруднен - ремень закрыт пылинками, рядом - различные детали, снять которые многие автовладельцы не смогут или не решатся.
Однако определить наличие проблемы можно и по внешним признакам. При сильном износе ремня возникают характерные тикающие или шаркающие звуки, исходящие из-под кожухов системы. Ту же симптоматику, кстати, дают поврежденные подшипники натяжных роликов или помпы. В любом случае, услышав нечто похожее, следуйте в сервис.
Если сервисмены рекомендуют поменять ремень ГРМ ввиду его износа, то в ряде случаев (например, когда машина уже не молода или вы приобрели ее с рук и не знаете ее прошлого), будет разумным поменять не только ремень, но также и комплект роликов.
Более того, в ряде случаев вместе с заменой старого ремня и роликов ГРМ специалисты советуют поменять также и помпу. Логика рекомендации проста - замены ГРМ длительная и дорогостоящая, а срок службы помпы в ряде случаев сопоставим со сроком службы ремня ГРМ. Иными словами, так вы предвосхищаете возможные проблемы. Ведь поломка той же помпы может привести к обрыву ремня ГРМ.