Как понять, что пора срочно менять ремень ГРМ

Для начала в двух словах поясним, что такое ремень привода газораспределительного механизма (ГРМ). Эта, как правило, армированная металлом резиновая деталь используется для того, чтобы синхронизировать работу системы зажигания с ходом поршней и клапанов. Альтернатива ей - цепь газораспределительного механизма. В случае обрыва ремня (равно как и цепи) ГРМ, начнется рассинхронизация фаз, а последствия зависят напрямую от конструкции силового агрегата. Как правило, чем проще устроен мотор, тем выше вероятность того, что при обрыве пострадает только сам ремень.

На большинстве же современных двигателей сценарий моторной катастрофы следующий. После обрыва ремня ГРМ распредвал перестает вращаться, и клапана останавливаются в одном положении. Коленвал между тем продолжает вращаться по инерции, и поршни "встречаются" с клапанами. Деформироваться или разрушиться могут также элементы распредвала, головка блока цилиндров, шатунная группа, поршни и другое. Как вы понимаете, ремонт силового агрегата после такого сценария выльется в копеечку.

Когда следует менять ремень ГРМ

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Срок службы ремня ГРМ в зависимости от модели варьируется от 50 до 100 тыс. км (точные данные указаны в сервисной книжке автомобиля), но ориентироваться на эти цифры во всех случаях нельзя. Случается, к примеру, что у автомобиля небольшой пробег, но самому ремню больше пяти лет. К этому сроку эта деталь почти наверняка будет изношена из-за естественного старения резины.

Не менее часто на срок службы ремня влияет его неправильная установка и внешние воздействия. Скажем, достаточно частая причина преждевременной кончины ремня - попадание под него грязи или ошметков ранее оборвавшихся ремней генератора и компрессора кондиционера, но даже чаще - пролив масла из потекших сальников распредвала, равно как охлаждающая жидкость из потекшей помпы.

Что может вызвать проблемы с ГРМ

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Одна из возможных причин обрыва ремня ГРМ - низкое качество изделия. Отсюда вывод - не покупайте такие детали на рынке "по дешевке". Однако более частая причина проблем с ГРМ - подтеки или посторонние элементы под ремнем, равно как сильный износ, перетяжка или недостаточное натяжение ремня.

Эти явления рано или поздно приведут если не к обрыву, то к так называемым проскальзываниям - ремень перескочит на несколько зубьев на шкиве коленвала или распредвала. Двигатель в этом случае может начать работать с перебоями или даже заглохнуть. К обрыву могут привести резкие нагрузки на ремень, например, если машина часто заводится "с толкача".

Ищите пятна

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С учетом вышесказанного, следует регулярно осматривать подкапотное пространство на предмет подтеков. Заметив свежее пятно в районе крышки ремня ГРМ, бейте тревогу.

Ведь даже незначительное количество масла или тосола способно создать условия, чтобы ремень ГРМ проскользнул. Если видимых следов масла или тосола не наблюдается, а двигатель работает с перебоями (не выходит на высокие обороты, плохо заводится, глохнет) следует снять крышку ремня ГРМ и убедиться в соответствии установленных меток ГРМ коленвала и распредвала.

Косвенные признаки износа

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Идеальным вариантом было бы осмотреть ремень на предмет потертостей, трещин и надрывов самостоятельно. Однако сделать это оперативно не всегда возможно, поскольку доступ к детали, как правило, затруднен - ремень закрыт пылинками, рядом - различные детали, снять которые многие автовладельцы не смогут или не решатся.

Однако определить наличие проблемы можно и по внешним признакам. При сильном износе ремня возникают характерные тикающие или шаркающие звуки, исходящие из-под кожухов системы. Ту же симптоматику, кстати, дают поврежденные подшипники натяжных роликов или помпы. В любом случае, услышав нечто похожее, следуйте в сервис.

Не экономьте на деталях

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Если сервисмены рекомендуют поменять ремень ГРМ ввиду его износа, то в ряде случаев (например, когда машина уже не молода или вы приобрели ее с рук и не знаете ее прошлого), будет разумным поменять не только ремень, но также и комплект роликов.

Более того, в ряде случаев вместе с заменой старого ремня и роликов ГРМ специалисты советуют поменять также и помпу. Логика рекомендации проста - замены ГРМ длительная и дорогостоящая, а срок службы помпы в ряде случаев сопоставим со сроком службы ремня ГРМ. Иными словами, так вы предвосхищаете возможные проблемы. Ведь поломка той же помпы может привести к обрыву ремня ГРМ.