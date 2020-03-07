Конгресс: Boeing и авиауправление США ответственны за катастрофы 737 MAX

Законодатели из комитета по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей конгресса США считают, что за крушения самолетов Boeing 737 MAX авиакомпаний Ethiopian Airlines и Lion Air несут ответственность сама компания Boeing, а также Федеральное авиационное управление (ФАУ) США.

Такие выводы опубликованы в распространенном в пятницу докладе комитета по итогам проведенного расследования. По мнению конгрессменов, катастрофы 737 MAX произошли из-за того, что при проектировании и создании самолетов были допущены ошибки, а ФАУ не выполнило свои обязанности по их выявлению. "Сочетание этих ошибок привело к тому, что самолеты Lion Air и Ethiopian Airlines были обречены", - цитирует ТАСС документ.

Напомним, эксплуатация лайнеров Boeing 737 MAX была приостановлена в марте 2019 года после двух крупных авиакатастроф (в Эфиопии и Индонезии), в которых погибли 346 человек. В ходе расследования выяснилось, что причиной падения стала некорректная работа системы улучшения характеристик маневренности.