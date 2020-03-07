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Рубрика: В мире

Конгресс: Boeing и авиауправление США ответственны за катастрофы 737 MAX

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Законодатели из комитета по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей конгресса США считают, что за крушения самолетов Boeing 737 MAX авиакомпаний Ethiopian Airlines и Lion Air несут ответственность сама компания Boeing, а также Федеральное авиационное управление (ФАУ) США.

Фото: EPA/ANDY RAIN
Boeing предстоит устранить еще одну проблему в лайнерах 737 MAX

Такие выводы опубликованы в распространенном в пятницу докладе комитета по итогам проведенного расследования. По мнению конгрессменов, катастрофы 737 MAX произошли из-за того, что при проектировании и создании самолетов были допущены ошибки, а ФАУ не выполнило свои обязанности по их выявлению. "Сочетание этих ошибок привело к тому, что самолеты Lion Air и Ethiopian Airlines были обречены", - цитирует ТАСС документ.

Напомним, эксплуатация лайнеров Boeing 737 MAX была приостановлена в марте 2019 года после двух крупных авиакатастроф (в Эфиопии и Индонезии), в которых погибли 346 человек. В ходе расследования выяснилось, что причиной падения стала некорректная работа системы улучшения характеристик маневренности.

В мире США Компании Авиация Boeing

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