В мире
07.03.2020 11:57
Текст: Юрий Сизов

Лукашенко поздравил белорусских женщин с 8 Марта

Фото: Николай Петров/БелТа/ТАСС Фото: Николай Петров/БелТа/ТАСС
Николай Петров/БелТа/ТАСС

Искренние и теплые поздравления адресовал президент Беларуси более пяти миллионам соотечественниц по случаю предстоящего Дня женщин, сообщает пресс-служба главы государства.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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В приветственном адресе Александра Лукашенко 8 Марта назван "радостным и всеми любимым праздником". Эта дата, по его словам, "является замечательным поводом, чтобы еще раз поблагодарить мам и бабушек, жен и дочерей, сестер и коллег за мудрость, доброту, трудолюбие и гармонию, которыми они наполняют нашу жизнь, делая ее ярче и счастливее".

Созидательная красота и активная жизненная позиция, профессиональные, творческие и спортивные достижения, умение достойно воспитывать подрастающее поколение президент считает "главными чертами белорусских женщин".

Он пожелал лучшей половине страны, чтобы в их сердцах всегда была цветущая весна, а в доме звучали звонкие детские голоса, царили любовь и взаимопонимание.

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