Лукашенко поздравил белорусских женщин с 8 Марта

Искренние и теплые поздравления адресовал президент Беларуси более пяти миллионам соотечественниц по случаю предстоящего Дня женщин, сообщает пресс-служба главы государства.

В приветственном адресе Александра Лукашенко 8 Марта назван "радостным и всеми любимым праздником". Эта дата, по его словам, "является замечательным поводом, чтобы еще раз поблагодарить мам и бабушек, жен и дочерей, сестер и коллег за мудрость, доброту, трудолюбие и гармонию, которыми они наполняют нашу жизнь, делая ее ярче и счастливее".

Созидательная красота и активная жизненная позиция, профессиональные, творческие и спортивные достижения, умение достойно воспитывать подрастающее поколение президент считает "главными чертами белорусских женщин".

Он пожелал лучшей половине страны, чтобы в их сердцах всегда была цветущая весна, а в доме звучали звонкие детские голоса, царили любовь и взаимопонимание.