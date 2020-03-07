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07.03.2020 10:47
Рубрика: В мире

МИД Украины не видит возможности подачи воды в Крым

Текст: Александр Саможнев

Представители украинского правительства как под копирку делают заявления о невозможности возобновления подачи воды в Крым. Этот тезис повторил и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Первой новостью стало недавнее предложение нового премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что в Крым воду надо подавать.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Однако позднее, видимо, под нажимом националистов Шмыгаль взял свои слова обратно. В пространном посте в Facebook глава кабинета пояснил, что "за шумом аудитории" в студии его неправильно поняли. Оказывается, отказ от подачи воды и далее будет продолжаться, так как это является элементом государственной политики по "деоккупации Крыма". После этого с подобными утверждениями по режиссуре невидимого автора стали выступать и другие ведущие политики Украины.

Между тем, позицию официальных властей раскритиковал глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. По его словам, в Крыму нет проблемы воды. И никогда не было. В том числе и в связи с тем, что был перекрыт Северо-Крымский канал. В Херсонской области экологическая обстановка ухудшается каждый год из-за опреснения берегов и территорий, связанных с прохождением канала. "Если взвесить, у кого больше необходимость, чтобы вода шла по этому каналу и ее поставки восстановились, то в первую очередь это надо Украине", - подчеркнул Медведчук.

Напомним, Северо-Крымский канал был построен в период с 1961-1971 год. До 2014 года он обеспечивал на 85 процентов водоснабжение Крыма с марта по ноябрь. Ситуация изменилась после госпереворота на Украине и референдума, в результате которого Крым воссоединился с Россией. 26 апреля 2014 года украинская сторона перекрыла шлюзы Северо-Крымского канала, и вода на полуостров перестала поступать.

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