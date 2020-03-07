Новый Lada Largus получит фары с линзами

Рестайлинговый Lada Largus, судя по всему, будет собран, что называется, с миру по нитке. Если ранее в качестве его "доноров" назывались Lada Xray Cross и Vesta, Renault Duster и Logan (последний дал основу и для самой модели в принципе), то теперь в этот список добавился и Datsun mi-DO.

По крайней мере, так утверждает паблик Forfriendsspb в соцсети "ВКонтакте". В распоряжении ресурса появилось фото фары для Largus FL - и она в точности совпадает с "датсуновской". Снимок, впрочем, не слишком качественный. Но главное на нем видно: оптика - впервые в истории модели - будет линзованной.

Автор сообщения отмечает, что такие фары будут ставить только на топовую версию Largus FL. Базовые и стандартные варианты могут обойтись "галогенками" от нового Logan. По данным топикстартера, пять машин с новой оптикой на этой неделе были замечены на территории НТЦ АвтоВАЗа. Спереди и сзади на них был нанесен камуфляж. Впрочем, про задние фонари новой информации нет.

Напомним, ранее "РГ" представила рендерные изображения Lada Largus FL и суммировала всю имеющуюся информацию о новинке. Передняя часть машины будет выполнена в фирменном Х-стиле, но на кузове специфических выштамповок не будет. Решетка радиатора останется прежней - с большим логотипом и двумя ламелями.

Передний бампер напомнит "грантовский", задний - "вестовский". От Vesta на автомобиль перекочуют старые боковые зеркала и короткая штатная антенна на крыше. Прежней останется пятая дверь. Что касается оптики, то предполагалось, что головная будет заимствована у соплатформенного Renault Logan (за исключением светодиодной ленты ДХО), задняя также обновится.

В интерьере появится передняя панель в стиле Renault Duster, на двери установят оригинальные карты с черными декоративными элементами. Сиденья, подлокотник, рулевое колесо, комбинация приборов, центральный тоннель, блок климатической установки, аудио- и мультимедиасистемы будут унифицированы с Xray Cross.

Насколько известно "РГ", универсал оснастят камерой заднего вида, задними и передними парктрониками. На каждой двери появятся кнопки стеклоподъемников. В список опций войдут обогрев лобового стекла, датчики дождя и света. А вот технически все останется прежним, если на Lada не решат внедрить на Largus FL двигатель ВАЗ-21179 объемом 1,8 литра мощностью 122 л.с.

Добавим, что официальной информации на этот счет от АвтоВАЗа нет. Очевидно, она появится ближе к премьере модели, которая может состояться до конца года.