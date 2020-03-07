Патриарх Сербский: Есть признаки того, что в Черногории может пролиться кровь

Патриарх Сербской православной церкви (СПЦ) Ириней отметил, что без СПЦ Черногория сегодня не существовала бы. При этом священнослужитель не видит возможности для переговоров с черногорскими властями, так как единственным выходом, по его мнению, из сложившейся кризисной ситуации в данной балканской стране является отмена дискриминационного закона "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин".

"Единственное, чего мы боимся, - это того, чтобы не были спровоцированы моменты или какие-либо случаи, в рамках которых может дойти до применения физической силы и даже до кровопролития. Это стало бы трагедией. Однако существуют признаки того, что это может произойти. Черногорцы говорят: защитим своими жизнями наши святыни. Посыл весьма ясен. Его надо уважать в интересах народа, Черногории и мира", - констатировал патриарх.

Напомним, что массовые акции протеста в поддержку СПЦ с требованиями отмены упомянутого выше закона, уже два месяца сотрясающие Черногорию, принципиально значимы не только для балканского региона, но и для всего православного мира и имеют шанс серьезно повлиять на ход развития истории. При этом и авторитетные религиозные, и светские деятели уже открыто предупреждают черногорского президента Мило Джукановича о том, что нельзя идти против собственного народа - он этого не простит.

Так, 29 февраля в Подгорице состоялось "величайшее в истории" молитвенное шествие, в котором приняли участие свыше ста тысяч верующих. Его возглавили митрополиты Киевский и всея Украины Онуфрий и Черногорско-Приморский Амфилохий. Последний ответил Мило Джукановичу, обвинившему Белград и Москву в использовании СПЦ для подрыва евроатлантического курса Подгорицы. Священнослужитель заявил, что за массовыми акциями протеста в данном балканском государстве стоят исключительно "Черногория и Церковь Божья". "Черногории никогда не существовало бы, если бы не было России, - сказал митрополит. - Поэтому (Джуканович) не плюй на Сербию и Россию. Без России не было бы Черногории. Это кристально ясно и останется запечатлено в веках. Россия и Сербия здесь с нами, но при этом здесь с нами весь православный мир Востока и Запада".

Между тем и в МИД России обозначают серьезную тревогу из-за ситуации вокруг принятого в декабре 2019 года в Черногории закона о свободе вероисповедания. "Эта тема имела мировое значение и имела разрушительное воздействие на единство православного мира, - заявила накануне официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. - Проблему следует искать именно в этом, а не в позиции тех сил, которые критически отзываются о законодательных "новеллах", призывают к уважительному и равноправному диалогу черногорских властей и Сербской православной церкви, отстаивающей свои вековые легитимные права и интересы".