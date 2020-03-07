Посольство РФ посоветовало Украине учесть рекламу ФБР и разрешить Высоцкого

Посольство России в США иронично отнеслось к рекламе ФБР на русском языке с фотографией Владимира Высоцкого в поиске информаторов и выразило мнение, что после "таких рекомендаций" Украина снимет запрет на фильмы с участием певца.

"Надеемся, что после рекомендации ФБР Украина снимет запрет с легендарного советского сериала "Место встречи изменить нельзя" с Владимиром Высоцким в главной роли", - написали дипломаты в Twitter.

Ранее ФБР запустило в Facebook и Instagram рекламную кампанию с Высоцким. Поверх черно-белой фотографии актера и поэта стоит подпись белыми буквами: "Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого". Ссылка на плакате перенаправляет на региональное отделение в Вашингтоне, где на русском и английском языках содержится призыв поделиться заслуживающей внимания информацией, а также приводится адрес офиса.

Напомним, на Украине запрету подлежат все фильмов и сериалы, которые пропагандируют вооруженные силы и силовые структуры "страны-агрессора", а также лица, могущие создавать угрозу национальной безопасности. В 2016 были запрещены все фильмы произведенные в России, начиная с 2014 года.