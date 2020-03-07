Проект ВАЗ-1120: забытый минивэн Lada Kalina

В Сети вспомнили об очередном нереализованном проекте от АвтоВАЗа. Речь идет о минивэне на базе Lada Kalina.

Первый макет Lada Kalina в кузове минивэн продемонстрировали в далёком 2002 году на Тольяттинском автосалоне. Внешне прототип напоминает версию с кузовом универсал, но его отличает оригинальное оформление передней части кузова и высокорасположенная крыша. По классу Kalina Minivan была ближе всего к Hyundai Matrix, Mitsubishi Space Star и Mazda Premacy. К слову, Lada имеет некоторую схожесть с последним.

Предполагалось, что помимо седана, хэтчбека и универсала модификация компактного минивэна с заводским индексом ВАЗ-1120 должна была дополнить гамму Lada Kalina в 2008 году. Автомобиль имел несколько оригинальных решений, при этом сохранял максимальную степень унификации с другими моделями семейства.

Несмотря на это, вазовцы с самого начала сомневались в реализации столь смелого проекта в связи с рядом причин. В их числе отсутствие спроса российского рынка на автомобили повышенной вместимости и соответственно экономическая целесообразность. В конце лета 2005 года проект ВАЗ-1120 окончательно свернули.

Помимо стандартного 1.6-литрового "атмосферника" на минивэн планировали ставить дизельный двигатель объемом 1,8 литра.

Напомним, в свое время на мощностях опытно-промышленного производства АвтоВАЗа выпускался семиместный полноприводный минивэн ВАЗ-2120 "Надежда", построенный на шасси и агрегатах Lada 4x4 ("Нива"). В начале 2000-х модель пережила рестайлинг. Всего в период с 1998 по 2006 годы успели собрать свыше 8 000 машин.

Сегодня позиция АвтоВАЗа остаётся неизменной. Создание преемника "Надежды" и Kalina Minivan в планах по развитию модельного ряда Lada отсутствует. Объясняется это тем, что в настоящее время рынок однообъемников в России показывает плохую динамику. Резюмируя, нет никакого экономического смысла инвестировать в разработку минивэна в условиях отсутствия спроса на такие машины.

Стоить отметить, что Волжский автогигант планирует пополнить модельный ряд за счет "каблучка" под рабочим названием Van, но случится это не скоро. Модель построят на платформе Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Global Access (эволюция B0) с силовым каркасом Renault Dokker. Будущая новинка получит оригинальный дизайн экстерьера в Х-стиле Lada и свой собственный интерьер. По предварительной информации, передняя часть модели почти полностью повторит Vesta, при этом стилистически будет схожа с Vesta SW.