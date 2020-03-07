Андрей Бочкарев: В Москве построят временный инфекционный медцентр по современным технологиям

Как сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, в стройкомплексе города по поручению мэра началась проработка концепции быстровозводимого медицинского центра. Именно по такому пути вынуждены были пойти в китайском Ухане, когда в городе распространение коронавируса приняло массовый характер. Китайцы свой временный госпиталь построили за две недели. Возможность такого строительства прорабатывают сейчас и в Москве, где зафиксировано 6 заболевших.

"Наша первоочередная задача - рассмотреть варианты расположения такого центра, просчитать сроки и способы строительства, проработать механизмы обеспечения медцентра всем необходимым", - пояснил Андрей Бочкарев.

По его словам, в проекте будут предусмотрены медицинские боксы для размещения пациентов, санитарный пропускной пункт, помещения для дезинфекции, комнаты для размещения персонала на время работы центра и парковка для машин.

"Центр будет построен на основе самых современных технологий и оснащен передовым медицинским оборудованием. Обеспечим необходимые условия для комфортного пребывания всех пациентов, особенно детей и людей с ограниченными возможностями", - сказал заммэра.

По словам главы стройкомплекса, для реализации проекта центра будет создан специальный оперативный штаб для контроля за строительными работами.