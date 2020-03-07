Под Ярославлем вспыхнул крупный пожар на кондитерской фабрике

В Ярославской области возник пожар на кондитерской фабрике в селе Варегово. По информации экстренных служб, загорелись склады с шоколадными конфетами.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональном МЧС, пожар начался в 4:08, загорелись первый и второй склады готовой продукции. Как сообщают очевидцы, также пострадал второй этаж самой фабрики. Огонь распространился на площади более двух тысяч квадратных метров, что равно практически всей площади складского здания.

В 8:18 открытое горение удалось локализовать на площади 2,1 тысячи "квадратов". Распространение огня на другие здания удалось предотвратить. Пострадавших нет, на месте продолжают работать сотрудники экстренных служб.