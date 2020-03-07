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07.03.2020 12:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Ярославлем вспыхнул крупный пожар на кондитерской фабрике

Текст: Елена Шулепова (Ярославль)
Фото: https://vk.com/yar_live Фото: https://vk.com/yar_live
Фото: https://vk.com/yar_live

В Ярославской области возник пожар на кондитерской фабрике в селе Варегово. По информации экстренных служб, загорелись склады с шоколадными конфетами.

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональном МЧС, пожар начался в 4:08, загорелись первый и второй склады готовой продукции. Как сообщают очевидцы, также пострадал второй этаж самой фабрики. Огонь распространился на площади более двух тысяч квадратных метров, что равно практически всей площади складского здания.

В 8:18 открытое горение удалось локализовать на площади 2,1 тысячи "квадратов". Распространение огня на другие здания удалось предотвратить. Пострадавших нет, на месте продолжают работать сотрудники экстренных служб.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область

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