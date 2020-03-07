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07.03.2020 15:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Курске простились с легендарным сапером Михаилом Булатовым

Текст: Елена Шулепова (Курск)

В Курске проводили в последний путь Героя Советского Союза, легендарного сапера времен Великой Отечественной войны Михаила Алексеевича Булатова. Его похоронили на мемориале "Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", сообщили в администрации Курской области.

Сотни людей пришли проститься с ветераном войны, Почетным гражданином Курской области и Курска Михаилом Булатовым. На время проведения траурных мероприятий в Курске было даже ограничено движение автотранспорта. С утра было прощание и гражданская панихида в Свиридовском центре, затем траурный кортеж проследовал к мемориалу.

- Сегодня мы провожаем в последний путь Михаила Алексеевича Булатова - Героя Советского Союза, кавалера многих орденов и медалей, ветерана Великой Отечественной войны, человека и патриота с большой буквы. Михаил Алексеевич, с честью пройдя все тяготы и лишения войны, с честью прошел и мирное время, передавая свои знания, опыт молодому поколению, - цитирует ТАСС губернатора региона Романа Старовойта.

В свою очередь депутат Госдумы от региона Татьяна Воронина напомнила, что сегодня простились с последним Героем Советского Союза из Курской области. Она также отметила щедрость, с которой ветеран делился воспоминаниями о войне.

Михаил Алексеевич Булатов скончался 3 марта на 96 году жизни в Курске. Он начал воевать в 1943 году на Курской дуге. В апреле 1945-го в Кенигсберге сумел в одиночку под огнем противника разминировать проход для советских танков.

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