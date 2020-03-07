В Липецке изолировали пятерых контактировавших с больными коронавирусом

Начальник управления здравоохранения Липецкой области Юрий Шуршуков рассказал "РГ" подробности наблюдения и госпитализации заболевших новым видом коронавируса жителей области. Он отметил, что диагноз подтвердился у семейной пары и ещё одной женщины, которые вернулись в Липецкую область из Италии в первых числах марта.

- Это женщина 1961 года рождения и супружеская пара: мужчина 1972 года рождения, женщина - 1981, - отметил он. - Все они были госпитализированы в инфекционных стационар.

Ещё пять человек, с которыми контактировали заболевшие, помещены в отделение обсервации. На вопрос о том, почему таких людей всего пять, в администрации региона ответили, что меры были приняты очень быстро: как только заболевшие попали в поле зрения специалистов. Примечательно, что все трое возвращались на родину на собственных автомобилях.