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07.03.2020 05:37
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Авиасообщение Сахалина с Хоккайдо ограничили из-за коронавируса

Текст: Дина Непомнящая

По итогам совещания вице-премьера Татьяны Голиковой с главами регионов России было принято решение на неопределенный срок закрыть авиасообщение Сахалина с Хоккайдо из-за распространения на японском острове эпидемии коронавирусной инфекции.

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По последним данным, на Хоккайдо выявлено около 80 зараженных. Действует режим чрезвычайной ситуации.

С просьбой ограничить связь с соседями в федеральный центр обратился губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Это сделано для того, чтобы не допустить расспространения болезни в России.

- Запрет на авиасообщение продлится до особого распоряжения. Жителям рекомендовано воздержаться от поездок. Это вопрос безопасности, поэтому считаем такое решение единственно правильным, - цитируют слова Лимаренко на сайте правительства области.

Сахалинцам, которые сейчас остаются на Хоккайдо порекомендовали взять билеты через Токио и Сеул либо обратиться в российское консульство, которое поможет вернуться домой в составе организованной группы.

Напомним, в связи с короновирусом введен строгий досмотр всех пассажиров самолетов и морского транспорта, которые следуют на Сахалин из стран Юго-Восточной Азии. При этом, даже если у туриста нет признаков заболевания, он все равно должен отправиться на двухнедельный карантин. Местные жители остаются дома на больничном, а иностранцы - в специально организованных пунктах при областных медучреждениях.

5 марта в аэропорту Южно-Сахалинска прошло первое на Дальнем Востоке масштабное учение по профилактике коронавируса. Было задействовано около 100 специалистов.

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