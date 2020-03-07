Нижегородские власти рассказали о состоянии пациентки с коронавирусом

Жительница Нижнего Новгорода, у которой выявили коронавирус, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства области.

- Она получает все необходимое лечение, анализы показывают снижение вирусной нагрузки, - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он также добавил, что новых случаев заражения коронавирусом в регионе нет, принимаются все меры, чтобы не допустить распространения инфекции.

- По данным, которыми мы располагаем, в Российской Федерации ситуация наиболее благоприятная относительно количества заболевших и осложнений, которых практически нет, в том числе на данный момент не вызывает опасений случай, зафиксированный в Нижегородской области, - прокомментировал заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, в области также ведут мониторинг за теми, с кем контактировала пациентка.

- Мы два раза в день собираем информацию. Не только по Нижегородской области, но и по России и миру. Тщательно анализируем всю клиническую картину, которая сегодня складывается в рамках распространения коронавируса и насколько это применимо к нашим условиям, - добавил Мелик-Гусейнов.