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07.03.2020 19:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге решили не отменять массовые мероприятия из-за коронавируса

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )

Запланированные в Петербурге на ближайшие дни массовые мероприятия не будут отменены после подтвержденных в городе случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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- Сейчас необходимости в такой мере нет, - отметил Лисовец и подчеркнул, что решение о судьбе мероприятий принимаются исходя из складывающей ситуации.

В Петербурге подтверждено два случая заболевания новой инфекцией. Так, 5 марта положительные пробы на коронавирус были выявлены у студента из Италии, который учится в Петербурге по обмену. Недавно молодой человек вернулся с каникул.

Комментируя самочувствие студента, Дмитрий Лисовец отметил, что молодой человек чувствует себя удовлетворительно, его болезнь проходит в легкой форме. Удовлетворительно чувствует себя и петербурженка, недавно вернувшаяся из турпоездки по Италии. Женщина сама обратилась к врачам, когда заметила у себя симптомы ОРВИ. Ее пробы также оказались положительными.

По словам председателя комитета по здравоохранению, также на карантин направлена женщина, контактировавшая с заразившейся петербурженкой. Ее пробы на коронавирус будут готовы завтра. Бокс в Боткинской больнице ждет также мужчину, общавшегося с этой горожанкой. Он еще не вернулся в Петербург.

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