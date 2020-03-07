Для Крыма закупят еще девять пригородных поездов

Для Республики Крым и Севастополя в 2020 году будут закуплены еще девять рельсовых автобусов РА-3 и электропоездов на постоянном и переменном токе для курсирования по территории полуострова и Кубани. Об этом во время запуска первого пригородного поезда Керчь - Анапа заявил журналистам руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Владимир Чепец.

- В дальнейшем модернизация подвижного состава продолжится, - рассказал глава Росжелдора. - Только в этом году будет приобретено порядка девяти составов, которые будут курсировать по крымской земле.

Рельсовые автобусы РА-2 и РА-3 будут курсировать на неэлектрифицированном участке "Крымской железной дороги" от Джанкоя до Керчи и дальше по территории Кубани. Электрички - от Севастополя до Симферополя, Джанкоя и Евпатории.

Как считает Чепец, запущенный сегодня поезд Анапа - Керчь будет востребован как у туристов, так и у жителей приморских населенных пунктов, которые учатся и работают в соседних регионах.

Напомним, сегодня с железнодорожного вокзала Керчи отправился в первый рейс комфортабельный рельсовый автобус до Анапы. К этому времени он уже проехал через Крымский мост и сделал остановку на станции Тамань-Пассажирская. Рельсобус открыл регулярное пригородное железнодорожное сообщение между двумя субъектами федерации. Между Керчью и Анапой будут курсировать три пары поездов.