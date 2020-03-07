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07.03.2020 15:43
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Для Крыма закупят еще девять пригородных поездов

Текст: Сергей Винник (Керчь)

Для Республики Крым и Севастополя в 2020 году будут закуплены еще девять рельсовых автобусов РА-3 и электропоездов на постоянном и переменном токе для курсирования по территории полуострова и Кубани. Об этом во время запуска первого пригородного поезда Керчь - Анапа заявил журналистам руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Владимир Чепец.

Фото: Сергей Винник/ РГ
Первый пригородный поезд выехал из Керчи в Анапу

- В дальнейшем модернизация подвижного состава продолжится, - рассказал глава Росжелдора. - Только в этом году будет приобретено порядка девяти составов, которые будут курсировать по крымской земле.

Рельсовые автобусы РА-2 и РА-3 будут курсировать на неэлектрифицированном участке "Крымской железной дороги" от Джанкоя до Керчи и дальше по территории Кубани. Электрички - от Севастополя до Симферополя, Джанкоя и Евпатории.

Как считает Чепец, запущенный сегодня поезд Анапа - Керчь будет востребован как у туристов, так и у жителей приморских населенных пунктов, которые учатся и работают в соседних регионах.

Напомним, сегодня с железнодорожного вокзала Керчи отправился в первый рейс комфортабельный рельсовый автобус до Анапы. К этому времени он уже проехал через Крымский мост и сделал остановку на станции Тамань-Пассажирская. Рельсобус открыл регулярное пригородное железнодорожное сообщение между двумя субъектами федерации. Между Керчью и Анапой будут курсировать три пары поездов.

Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Правительство Минтранс Росжелдор ЮФО Краснодарский край ЮФО Республика Крым Строительство моста через Керченский пролив

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