Рельсовый автобус Керчь - Анапа свяжет Крым и Кубань

Сегодня в 14 часов 38 минут от железнодорожного вокзала Керчь отправится в свой первый рейс в Анапу рельсовый поезд РА-2, который с 7 марта будет регулярно курсировать между полуостровом и материком. Об этом сообщила пресс-служба оператора перевозок "Южной пассажирской пригородной компании".

Рельсовые автобусы будут курсировать дважды в день с понедельника по четверг и трижды в день в пятницу и выходные дни. В пути поезд будет два часа, и единственную остановку сделает на вновь построенной на железнодорожном подходе к Крымскому мосту станции Тамань-Пассажирская. Проезд от Керчи до Анапы будет стоить 439 рублей. Билеты доступны в железнодорожных кассах и на сайте компании-перевозчика ug-ppk.ru.

Специально созданный для неэлектрифицированных участков железных дорог рельсовый автобус РА-2 способен перевезти 590 пассажиров, в том числе 222 сидячих.

По прогнозам министра транспорта Республики Крым Сергея Карпова, пригородный поезд Керчь - Анапа будет пользоваться спросом, поскольку сотни молодых жителей Анапы получают образование в учебных заведениях Керчи. А жители города-героя трудоустроены и ездят на работу в располагающиеся неподалеку от Крымского моста населенные пункты.

- В дальнейшем расписание поездов Симферополь - Керчь будет синхронизировано с графиком нового поезда Керчь - Анапа, чтобы люди могли комфортно доехать до кубанского курорта и обратно, - отметил Карпов.

Справка "РГ"

"Южная пригородная пассажирская компания" создана в ноябре 2019 года для перевозки пассажиров пригородным железнодорожным транспортом на территории Республики Крым и Севастополя. Ежедневно ее услугами пользуются 20 тысяч человек.