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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Педагог рассказал, как сделать обучение интересным для школьников

Текст: Анна Шиллер
Как сделать так, чтобы школьники не сбегали с уроков и сами тянулись к знаниям? Об этом "РГ" поговорила с педагогом физики Виталием Ерохиным из тюменской 88 школы, который является лауреатом Всероссийского конкурса "Учитель года 2019" и полуфиналистом нового президентского проекта "Учитель будущего".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Что нужно сделать, чтобы увлечь ребят?

Виталий Ерохин: Не так давно я прочел книгу "Обучение как приключение" - вот какой должна быть учеба. Но для этого нужно, прежде всего, самому быть интересной личностью: посещать разные курсы, конкурсные движения, развиваться.

У меня есть музыкальное образование, и я с ребятами в школе создавал рок-группу. Мы собирались вечерами, приносили в актовый зал инструменты и играли. Это заряжает и объединяет всех. Правда, сейчас группа распалась, все готовятся к экзаменам, но будут и новые.

Дети знают, что я могу и песню спеть, и стих написать. А на днях, например, у меня опоздал ученик, и я подумал, какой смысл его спрашивать: "Почему опоздал?". Я ему сказать спеть. Он спел популярную песню, а класс ему подпевал.

Фото: Александр Рюмин/ ТАСС
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Есть ли какие-то особые форматы обучения в вашей школе?

Виталий Ерохин: У нас три корпуса у школы, и один из них находится за городом, недалеко от базы отдыха. Там мы организуем инженерную школу, которую могут посещать ученики из любого региона, к нам приезжали даже с Ямала - из Тарко-Сале. Мы назвали программу "Инженерный уикенд", а иногда делаем кино-уикенды, где учим ребят снимать.

То есть дети в выходные не отдыхают, а едут учиться к вам?

Виталий Ерохин: Да, они приезжают, мы их делим на команды. Ребята выбирают себе мероприятия - это может быть скретчдуино (комплекс для обучения программированию робота), физика полета, молекулярная кухня. В школе для них также предусмотрено питание с ночевкой, и стоит это не очень дорого.

А на уроках физики как вы развлекаете учеников?

Виталий Ерохин: Дети очень увлеченно выполняют лабораторные работы, главное - разбавлять те новыми элементами, цифровыми. К примеру, я разрешаю пользоваться приложениями для измерений на телефоне, хотя считаем мы тоже, конечно, разными способами. Частенько использую дополненную реальность на уроках. Но важно еще помнить о том, что ребенок хочет все потрогать. Ему мало показать динамометр или другие приборы, нужно дать ему их самостоятельно включить, разобрать, если нужно, спаять провода.

Фото: Катерина Чаровская
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Сейчас некоторые предлагают поставить камеры в кабинетах, чтобы следить за дисциплиной учеников. Нужно ли это?

Виталий Ерохин: У нас камеры в каждом кабинете есть и это никого не смущает. А так я за дисциплиной никогда строго не следил, не ходил по рядам и не высматривал, кто что делает. Нужно просто правильно организовать работу, изменяя иногда область деятельности учеников.

Я не думаю, что дети сейчас меньше любят учиться. Представьте себе синусоиду, которая параллельно движется к минусу и плюсу, нуля там не бывает. Так же и в школьном образовании, и интерес к нему опять же зависит от учителя.

За шесть лет работы в школе я также понимаю, что не смогу всех научить физике, но при этом можно ведь развивать другие полезные навыки, допустим, soft skills - работа в команде, критическое мышление.

Много ли мужчин сегодня идет в педагоги?

Виталий Ерохин: У нас во всей школе среди 120 учителей где-то 20 мужчин. Но это не значит, что они не идут работать в школы. Если раньше было мнение, что их место на уроках физкультуры или труда, то сейчас все меняется. Они преподают английский язык, историю, различные естественные науки и многое другое.

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